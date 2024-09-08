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Потапенко Семен Фролович

Место рождения

Могилевская губерния Чериковского уезда

Дата рождения

1904

Дата смерти

04.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Потапенко Фрол Игнатович

Мать: Варвара Яковлевна

Могилевская губерния Чериковского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Базукина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
13.09.1936

Дочь: Адмакина Нина Семеновна

Мать ребёнка: Базукина Мария Ивановна

Смерть
04.08.1942

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