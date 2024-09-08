Потапенко Семен Фролович
Место рожденияМогилевская губерния Чериковского уезда
Дата рождения1904
Дата смерти04.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Потапенко Фрол Игнатович
Мать: Варвара Яковлевна
Могилевская губерния Чериковского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Базукина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1936
Дочь: Адмакина Нина Семеновна
Мать ребёнка: Базукина Мария Ивановна
Смерть
04.08.1942