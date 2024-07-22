Базукин Иван Иванович
Место рожденияНижняя Слободка
Дата рождения1884
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Базукин Иван Петрович
Мать: не указана
Нижняя Слободка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Базукина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Васильевна
Нижняя Слободка
Смерть
1950
Белово, Беловский, Кемеровская область