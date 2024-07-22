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Базукин Иван Иванович

Место рождения

Нижняя Слободка

Дата рождения

1884

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Базукин Иван Петрович

Мать: не указана

Нижняя Слободка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Базукина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Васильевна

Нижняя Слободка
Смерть
1950
Белово, Беловский, Кемеровская область

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