Ковалев Владимир
Место рожденияРоссия, Калужская область, Дзержинский район,Пахомово
Дата рождения1902
Дата смерти1939
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Ковалев Василий
Мать: Ковалева Александра
Россия, Калужская область, Дзержинский район,Пахомово
Рождение ребёнка
10.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалева Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сазонова Елена
Мать ребёнка: Ковалева Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Иван
Мать ребёнка: Ковалева Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Николай
Мать ребёнка: Ковалева Вера
Смерть
1939
Причина смерти: На войне