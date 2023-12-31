Ковалев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Владимир

Ковалев Владимир

avatar

Место рождения

Россия, Калужская область, Дзержинский район,Пахомово

Дата рождения

1902

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Ковалев Василий

Мать: Ковалева Александра

Россия, Калужская область, Дзержинский район,Пахомово
Рождение ребёнка
10.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалева Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сазонова Елена

Мать ребёнка: Ковалева Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Иван

Мать ребёнка: Ковалева Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Николай

Мать ребёнка: Ковалева Вера

Смерть
1939
Причина смерти: На войне
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close