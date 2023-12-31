Ковалева (Горюнова) Вера
Место рожденияРоссия, Нефедово, Калужская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горюнов Никита
Россия, Нефедово, Калужская область
Рождение ребёнка
10.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковалев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сазонова Елена
Отец ребёнка: Ковалев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Иван
Отец ребёнка: Ковалев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Николай
Отец ребёнка: Ковалев Владимир
Смерть
Неизвестно
Плюсково, Дзержинский район, Калужская область