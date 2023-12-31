Ковалева (Горюнова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Горюнова) Вера

Место рождения

Россия, Нефедово, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горюнов Никита

Мать: не указана

Россия, Нефедово, Калужская область
Рождение ребёнка
10.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сазонова Елена

Отец ребёнка: Ковалев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Иван

Отец ребёнка: Ковалев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Николай

Отец ребёнка: Ковалев Владимир

Смерть
Неизвестно
Плюсково, Дзержинский район, Калужская область
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