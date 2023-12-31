Ковалева (Степная) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Степная) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1902 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Ковалев Владимир

Отец ребёнка: Ковалев Василий

Россия, Калужская область, Дзержинский район,Пахомово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалев Василий

Пахомово
Смерть
Неизвестно
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