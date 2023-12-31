Ковалев Василий
Место рожденияPahomovo
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Сын: Ковалев Владимир
Мать ребёнка: Ковалева Александра
Россия, Калужская область, Дзержинский район,Пахомово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалева Александра
Пахомово
Смерть
Неизвестно