Мухамедзянова (Галимова) Рабига
Место рожденияг.Кострома
Дата рождения23.11.1925
Дата смерти06.10.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1925
Отец: Галимов Газиз
примерно в возрасте 3 лет семья переехала в дер.Куштова,Апастовский р-он,Татарстан.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухамедзянов Хуззят
Рождение ребёнка
1946
Сын: Мухамедзянов Ильдар
Отец ребёнка: Мухамедзянов Хуззят
Рождение ребёнка
03.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухамедзянов Хуззят
Рождение ребёнка
16.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухамедзянов Хуззят
Смерть
06.10.2001