Мухамедзянова (Галимова) Рабига — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамедзянова (Галимова) Рабига

Место рождения

г.Кострома

Дата рождения

23.11.1925

Дата смерти

06.10.2001

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

КФ
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Место
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Рождение
23.11.1925

Отец: Галимов Газиз

Мать: Галимова (Галимов) Минкамал

примерно в возрасте 3 лет семья переехала в дер.Куштова,Апастовский р-он,Татарстан.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухамедзянов Хуззят

Рождение ребёнка
1946

Сын: Мухамедзянов Ильдар

Отец ребёнка: Мухамедзянов Хуззят

Рождение ребёнка
03.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухамедзянов Хуззят

Рождение ребёнка
16.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухамедзянов Хуззят

Смерть
06.10.2001

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