Мухамедзянов Хуззят
Место рождениядер.Куштово,Апастовский р-он,Татарстан
Дата рождения21.01.1924
Дата смерти29.07.2001
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1924
Отец: Мухамедзянов Рахимзян
Мать: Мухамедзянова Бибинур
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Мухамедзямов Хузлтыясмат Рахимзинович Дата рождения __.__.1924 Место рождения ТАССР, Пасторский р-н Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная картотека н... Показать все
Рождение ребёнка
1946
Сын: Мухамедзянов Ильдар
Мать ребёнка: Мухамедзянова (Галимова) Рабига
Рождение ребёнка
03.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухамедзянова (Галимова) Рабига
Рождение ребёнка
16.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухамедзянова (Галимова) Рабига
Смерть
29.07.2001
Причина смерти: Инсульт