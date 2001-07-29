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Мухамедзянов Хуззят

Место рождения

дер.Куштово,Апастовский р-он,Татарстан

Дата рождения

21.01.1924

Дата смерти

29.07.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1925 г.р.

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1924

Отец: Мухамедзянов Рахимзян

Мать: Мухамедзянова Бибинур

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухамедзянова (Галимова) Рабига

Военная награда
Неизвестно
Мухамедзямов Хузлтыясмат Рахимзинович Дата рождения __.__.1924 Место рождения ТАССР, Пасторский р-н Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная картотека н... Показать все
Рождение ребёнка
1946

Сын: Мухамедзянов Ильдар

Мать ребёнка: Мухамедзянова (Галимова) Рабига

Рождение ребёнка
03.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухамедзянова (Галимова) Рабига

Рождение ребёнка
16.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухамедзянова (Галимова) Рабига

Смерть
29.07.2001
Причина смерти: Инсульт

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