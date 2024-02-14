Галимов Газиз
Место рожденияс.Куштово,Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1884
Дата смерти21.01.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Галим
Мать: Мать Газиза
Рождение ребёнка
23.11.1925
Дочь: Мухамедзянова (Галимова) Рабига
Мать ребёнка: Галимова (Галимов) Минкамал
примерно в возрасте 3 лет семья переехала в дер.Куштова,Апастовский р-он,Татарстан.
Рождение ребёнка
02.08.1928
Сын: Галимов Рашид
Мать ребёнка: Галимова (Галимов) Минкамал
Рождение ребёнка
07.07.1931
Сын: Галимов Амир
Мать ребёнка: Галимова (Галимов) Минкамал
Рождение ребёнка
17.12.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галимова (Галимов) Минкамал
Смерть
21.01.1972