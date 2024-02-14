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Галимов Газиз

Место рождения

с.Куштово,Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1884

Дата смерти

21.01.1972

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

Дети

1925 г.р.
1928 г.р.
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Галим

Мать: Мать Газиза

Рождение ребёнка
23.11.1925

Дочь: Мухамедзянова (Галимова) Рабига

Мать ребёнка: Галимова (Галимов) Минкамал

примерно в возрасте 3 лет семья переехала в дер.Куштова,Апастовский р-он,Татарстан.
Рождение ребёнка
02.08.1928

Сын: Галимов Рашид

Мать ребёнка: Галимова (Галимов) Минкамал

Рождение ребёнка
07.07.1931

Сын: Галимов Амир

Мать ребёнка: Галимова (Галимов) Минкамал

Рождение ребёнка
17.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галимова (Галимов) Минкамал

Смерть
21.01.1972

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