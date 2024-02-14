Галимова (Галимов) Минкамал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти22.08.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мишбахти) Фатима
Отец ребёнка: Мишбахти
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мишбахти
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Мишбахти) Гайша
Отец ребёнка: Мишбахти
Рождение ребёнка
23.11.1925
Дочь: Мухамедзянова (Галимова) Рабига
Отец ребёнка: Галимов Газиз
примерно в возрасте 3 лет семья переехала в дер.Куштова,Апастовский р-он,Татарстан.
Рождение ребёнка
02.08.1928
Сын: Галимов Рашид
Отец ребёнка: Галимов Газиз
Рождение ребёнка
07.07.1931
Сын: Галимов Амир
Отец ребёнка: Галимов Газиз
Рождение ребёнка
17.12.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галимов Газиз
Смерть
22.08.1979