Пирогов Гурей Евтефеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Пирогов Евтефей Егорович
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Пирогова Федора Еремина
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Пирогова Федора Еремина
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Пирогова Мария Гуреевна
Мать ребёнка: Пирогова Федора Еремина
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Пирогова Федора Еремина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пирогова Федора Еремина
Смерть
Неизвестно