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Пирогов Гурей Евтефеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Пирогов Евтефей Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Пирогов Анисим Гуреевич

Мать ребёнка: Пирогова Федора Еремина

Рождение ребёнка
1795

Сын: Пирогов Яков Гуреевич

Мать ребёнка: Пирогова Федора Еремина

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Пирогова Мария Гуреевна

Мать ребёнка: Пирогова Федора Еремина

Рождение ребёнка
1802

Сын: Пирогов Федос Гуреевич

Мать ребёнка: Пирогова Федора Еремина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирогова Федора Еремина

Смерть
Неизвестно
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