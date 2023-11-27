Пирогов Федос Гуреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогов Федос Гуреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Пирогов Гурей Евтефеевич

Мать: Пирогова Федора Еремина

Бракосочетание
27.01.1819 ст.

Жена: Пирогова Екатерина

Пирогово, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Пирогова Варвара Федосеевна

Мать ребёнка: Пирогова Елена

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пирогова Лукия Федосеевна

Мать ребёнка: Пирогова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирогова Елена

Смерть
Неизвестно
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