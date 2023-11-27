Пирогов Федос Гуреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Пирогов Гурей Евтефеевич
Мать: Пирогова Федора Еремина
Бракосочетание
27.01.1819 ст.
Жена: Пирогова Екатерина
Пирогово, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Пирогова Варвара Федосеевна
Мать ребёнка: Пирогова Елена
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пирогова Лукия Федосеевна
Мать ребёнка: Пирогова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пирогова Елена
Смерть
Неизвестно