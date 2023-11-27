Пирогова Федора Еремина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогова Федора Еремина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Пирогов Анисим Гуреевич

Отец ребёнка: Пирогов Гурей Евтефеевич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Пирогов Яков Гуреевич

Отец ребёнка: Пирогов Гурей Евтефеевич

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Пирогова Мария Гуреевна

Отец ребёнка: Пирогов Гурей Евтефеевич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Пирогов Федос Гуреевич

Отец ребёнка: Пирогов Гурей Евтефеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирогов Гурей Евтефеевич

Смерть
Неизвестно
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