Ронжина Таисия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ронжина Таисия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.09.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Бусыгин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бусыгин Николай Елисеевич_убили сбросили с поезда

Рождение ребёнка
1933

Сын: Бусыгин Борис Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Бусыгина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
?.09.?
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