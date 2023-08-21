Ронжина Таисия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти?.09.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Сын: Бусыгин Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
26.03.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бусыгин Николай Елисеевич_убили сбросили с поезда
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Бусыгина Валентина Николаевна
Смерть
?.09.?