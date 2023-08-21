Бусыгин Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусыгин Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: Ронжина Таисия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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