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Бусыгин Борис Николаевич
Бусыгин Борис Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1933
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Ронжина Таисия Федоровна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать:
Ронжина Таисия Федоровна
Смерть
Неизвестно
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