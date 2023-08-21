Бусыгина Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБусыгина Валентина Николаевна

Бусыгина Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: не указан

Мать: Ронжина Таисия Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close