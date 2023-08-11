Шагиахметов Фарит Сагидуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагиахметов Фарит Сагидуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шагиахметов Сагдулла Мингалиевич

Мать: Шагиахметова Гайша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миначева Алсу Фаритовна

Мать ребёнка: Шагиахметова Рузалия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васина Лейсан Фаритовна

Мать ребёнка: Шагиахметова Рузалия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васина Гузелия Фаритовна

Мать ребёнка: Шагиахметова Рузалия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шагиахметова Рузалия

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