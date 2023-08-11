Шагиахметова Рузалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагиахметова Рузалия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миначева Алсу Фаритовна

Отец ребёнка: Шагиахметов Фарит Сагидуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васина Лейсан Фаритовна

Отец ребёнка: Шагиахметов Фарит Сагидуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васина Гузелия Фаритовна

Отец ребёнка: Шагиахметов Фарит Сагидуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагиахметов Фарит Сагидуллович

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