Шагиахметов Сагдулла Мингалиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1922
Дата смерти28.04.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1954
Сын: Шаяхметов Илдар Сагидуллович
Мать ребёнка: Шагиахметова Гайша
Нижний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
28.04.1994