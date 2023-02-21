Шагиахметов Сагдулла Мингалиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагиахметов Сагдулла Мингалиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1922

Дата смерти

28.04.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1954

Сын: Шаяхметов Илдар Сагидуллович

Мать ребёнка: Шагиахметова Гайша

Нижний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
28.04.1994
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