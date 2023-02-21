Шагиахметова Гайша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1954
Сын: Шаяхметов Илдар Сагидуллович
Отец ребёнка: Шагиахметов Сагдулла Мингалиевич
Нижний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно