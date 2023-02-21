Шагиахметова Гайша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагиахметова Гайша

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1954

Сын: Шаяхметов Илдар Сагидуллович

Отец ребёнка: Шагиахметов Сагдулла Мингалиевич

Нижний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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