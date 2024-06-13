Дущенко Ульяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1923
Дата смерти11.04.1991
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1923
Отец: Дущенко Василий
Рождение ребёнка
26.04.1954
Дочь: Токарева (Дущенко) Ольга Андреена
Отец ребёнка: Проколий Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
19.03.1956
Дочь: Баштовая (Дущенко) Надежда Андреена
Отец ребёнка: Проколий Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
27.03.1958
Дочь: Дущенко Вера Андреена
Отец ребёнка: Проколий Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
05.05.1963
Дочь: Дущенко Татьяна Андреена
Отец ребёнка: Проколий Андрей Михайлович
Смерть
11.04.1991