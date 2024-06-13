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Дущенко Ульяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1923

Дата смерти

11.04.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1923

Отец: Дущенко Василий

Мать: Дущенко Лукерья Антоновна

Рождение ребёнка
26.04.1954

Дочь: Токарева (Дущенко) Ольга Андреена

Отец ребёнка: Проколий Андрей Михайлович

Нехаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.03.1956

Дочь: Баштовая (Дущенко) Надежда Андреена

Отец ребёнка: Проколий Андрей Михайлович

Нехаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.03.1958

Дочь: Дущенко Вера Андреена

Отец ребёнка: Проколий Андрей Михайлович

Нехаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.05.1963

Дочь: Дущенко Татьяна Андреена

Отец ребёнка: Проколий Андрей Михайлович

Нехаевка, Чернігівська область
Смерть
11.04.1991

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