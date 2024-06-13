Дущенко Лукерья Антоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дущенко Лукерья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дущенко Анна Васильевна

Отец ребёнка: Дущенко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дущенко Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Дущенко Василий

Рождение ребёнка
1901

Сын: Дущенко Степан Васильевич

Отец ребёнка: Дущенко Василий

Рождение ребёнка
01.03.1918

Сын: Дущенко Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Дущенко Василий

Рождение ребёнка
02.09.1920

Сын: Дущенко Феодосий Васильевич

Отец ребёнка: Дущенко Василий

Рыжки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.05.1923

Дочь: Дущенко Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Дущенко Василий

Смерть
Неизвестно

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