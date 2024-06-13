Дущенко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дущенко Анна Васильевна
Мать ребёнка: Дущенко Лукерья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дущенко Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Дущенко Лукерья Антоновна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Дущенко Степан Васильевич
Мать ребёнка: Дущенко Лукерья Антоновна
Рождение ребёнка
01.03.1918
Сын: Дущенко Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Дущенко Лукерья Антоновна
Рождение ребёнка
02.09.1920
Сын: Дущенко Феодосий Васильевич
Мать ребёнка: Дущенко Лукерья Антоновна
Рыжки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.05.1923
Дочь: Дущенко Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Дущенко Лукерья Антоновна
Смерть
Неизвестно