Баштовая (Дущенко) Надежда Андреена
Место рождения
Дата рождения19.03.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баштовой Василий Петрович
Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
16.04.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баштовой Василий Петрович
Владивосток, Владивостокский, Приморский край