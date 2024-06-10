Баштовая (Дущенко) Надежда Андреена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаштовая (Дущенко) Надежда Андреена

Баштовая (Дущенко) Надежда Андреена

Место рождения

Нехаевка, Чернігівська область

Дата рождения

19.03.1956

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1956

Отец: Проколий Андрей Михайлович

Мать: Дущенко Ульяна Васильевна

Нехаевка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баштовой Василий Петрович

Рождение ребёнка
25.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баштовой Василий Петрович

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
16.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баштовой Василий Петрович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.