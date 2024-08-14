Полуэктов Митрофан Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуэктов Митрофан Андреевич

Место рождения

п. Фирсовский, Легостаевского района

Дата рождения

22.07.1927

Дата смерти

22.04.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

1905 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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1967 г.р.
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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1927

Отец: Полуэктов Андрей Митрофанович

Мать: Полуэктова Устинья Моисеевна

Бракосочетание
06.09.1952

Жена: (Плотникова) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
06.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Плотникова) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
29.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Плотникова) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
03.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Плотникова) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
10.06.1967

Дочь: Бутко (Полуэктова) Лариса Митрофановна

Мать ребёнка: (Плотникова) Александра Николаевна

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Плотникова) Александра Николаевна

Смерть
22.04.1978
Похороны
Неизвестно

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