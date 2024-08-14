Полуэктов Митрофан Андреевич
Место рожденияп. Фирсовский, Легостаевского района
Дата рождения22.07.1927
Дата смерти22.04.1978
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1927
Бракосочетание
06.09.1952
Рождение ребёнка
06.10.1953
Рождение ребёнка
29.09.1957
Рождение ребёнка
03.09.1961
Рождение ребёнка
10.06.1967
Дочь: Бутко (Полуэктова) Лариса Митрофановна
Мать ребёнка: (Плотникова) Александра Николаевна
Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.06.1967
Смерть
22.04.1978
Похороны
Неизвестно