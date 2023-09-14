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(Плотникова) Александра Николаевна

Место рождения

Новосибирская обл., с. Долгово

Дата рождения

19.04.1932

Дата смерти

14.09.2023

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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1967 г.р.
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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1932

Отец: Плотников Николай Васильевич

Мать: Плотникова (Елтышева) Дарья Маркеловна

Бракосочетание
06.09.1952

Муж: Полуэктов Митрофан Андреевич

Рождение ребёнка
06.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полуэктов Митрофан Андреевич

Рождение ребёнка
29.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полуэктов Митрофан Андреевич

Рождение ребёнка
03.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полуэктов Митрофан Андреевич

Рождение ребёнка
10.06.1967

Дочь: Бутко (Полуэктова) Лариса Митрофановна

Отец ребёнка: Полуэктов Митрофан Андреевич

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полуэктов Митрофан Андреевич

Смерть
14.09.2023
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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