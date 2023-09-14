(Плотникова) Александра Николаевна
Место рожденияНовосибирская обл., с. Долгово
Дата рождения19.04.1932
Дата смерти14.09.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1932
Бракосочетание
06.09.1952
Рождение ребёнка
06.10.1953
Рождение ребёнка
29.09.1957
Рождение ребёнка
03.09.1961
Рождение ребёнка
10.06.1967
Дочь: Бутко (Полуэктова) Лариса Митрофановна
Отец ребёнка: Полуэктов Митрофан Андреевич
Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.06.1967
Смерть
14.09.2023
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно