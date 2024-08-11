Полуэктова Устинья Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1905
Дата смерти12.01.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полуэктов (Немыкин) Сергей Яковлевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.07.1927
Сын: Полуэктов Митрофан Андреевич
Отец ребёнка: Полуэктов Андрей Митрофанович
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Полуэктов Андрей Митрофанович
Смерть
12.01.1983
Похороны
Неизвестно