Полуэктова Устинья Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуэктова Устинья Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1905

Дата смерти

12.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полуэктов (Немыкин) Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.07.1927

Сын: Полуэктов Митрофан Андреевич

Отец ребёнка: Полуэктов Андрей Митрофанович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Полуэктов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Полуэктов Андрей Митрофанович

Смерть
12.01.1983
Похороны
Неизвестно

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