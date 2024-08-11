Мустаев Николай Данилов
Место рождения
Дата рождения05.12.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Место
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Рождение
05.12.1875 ст.
Деревни Соколки крестьянин Даниил Сергеев и законная жена его Агапия Иванова
Крещение
06.12.1875 ст.
Восприемники: Той же деревни крестьянин Яков Гаврилов и крестьянская женка Агния Васильева
Бракосочетание
15.01.1895
Жена: Мустаева Мария Васильева
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
27.02.1898 ст.
Дочь: (Мустаева) Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Мустаева Мария Васильева
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
21.11.1905 ст.
Сын: Мустаев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Мустаева Мария Васильева
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
28.06.1907 ст.
Дочь: (Мустаева) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Мустаева Мария Васильева
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
14.09.1909 ст.
Дочь: (Мустаева) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Мустаева Мария Васильева
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
21.12.1912 ст.
Мать ребёнка: Мустаева Мария Васильева
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно