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Мустаев Николай Данилов

Место рождения

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

05.12.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1875 ст.

Отец: Мустаев Данил (Даниил) Сергеев

Мать: Мустаева Агафья (Агапия) Иванова

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
Деревни Соколки крестьянин Даниил Сергеев и законная жена его Агапия Иванова
Крещение
06.12.1875 ст.
Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
Восприемники: Той же деревни крестьянин Яков Гаврилов и крестьянская женка Агния Васильева
Бракосочетание
15.01.1895

Жена: Мустаева Мария Васильева

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
27.02.1898 ст.

Дочь: (Мустаева) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Мустаева Мария Васильева

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
21.11.1905 ст.

Сын: Мустаев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Мустаева Мария Васильева

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
28.06.1907 ст.

Дочь: (Мустаева) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Мустаева Мария Васильева

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
14.09.1909 ст.

Дочь: (Мустаева) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Мустаева Мария Васильева

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
21.12.1912 ст.

Сын: Мустаев Петр Николаевич

Мать ребёнка: Мустаева Мария Васильева

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно

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