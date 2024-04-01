Мустаев Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1905 ст.
Дата смерти?.11.1942
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1905 ст.
Отец: Мустаев Николай Данилов
Мать: Мустаева Мария Васильева
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мустаева А А
Упоминание
Неизвестно
МУСТАЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1905 Наименование военкомата: Ново-Шешминский РВК, Татарская АССР, Ново-Шешминский р-н Дата и место призыва: Ново-Шешминский РВК, Т... Показать все
Призыв на военную службу
14.07.1941
Мустаев Михаил Николаевич Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1905 Наименование военкомата: Ново-Шешминский РВК, Татарская АССР, Ново-Шешминский р-н Дата и место призыва: Ново-Шешминск... Показать все
Пропал без вести (военное)
?.11.1942
Мустаев Михаил Николаевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1905 Место рождения: Татарская АССР, Ямашинский р-н, д. Соколка Наименование военкомата: Ново-Шешминский РВК, Татарская АССР,... Показать все
Смерть
?.11.1942