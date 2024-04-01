Мустаев Михаил Николаевич 21.11.1905 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мустаев Михаил Николаевич

Место рождения

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

21.11.1905 ст.

Дата смерти

?.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1905 ст.

Отец: Мустаев Николай Данилов

Мать: Мустаева Мария Васильева

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мустаева А А

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
Упоминание
Неизвестно
МУСТАЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1905 Наименование военкомата: Ново-Шешминский РВК, Татарская АССР, Ново-Шешминский р-н Дата и место призыва: Ново-Шешминский РВК, Т... Показать все
Призыв на военную службу
14.07.1941
Мустаев Михаил Николаевич Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1905 Наименование военкомата: Ново-Шешминский РВК, Татарская АССР, Ново-Шешминский р-н Дата и место призыва: Ново-Шешминск... Показать все
Пропал без вести (военное)
?.11.1942
Мустаев Михаил Николаевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1905 Место рождения: Татарская АССР, Ямашинский р-н, д. Соколка Наименование военкомата: Ново-Шешминский РВК, Татарская АССР,... Показать все
Смерть
?.11.1942

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