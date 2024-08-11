Мустаева Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1895
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
27.02.1898 ст.
Дочь: (Мустаева) Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Мустаев Николай Данилов
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
21.11.1905 ст.
Сын: Мустаев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Мустаев Николай Данилов
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
28.06.1907 ст.
Дочь: (Мустаева) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Мустаев Николай Данилов
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
14.09.1909 ст.
Дочь: (Мустаева) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Мустаев Николай Данилов
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
21.12.1912 ст.
Отец ребёнка: Мустаев Николай Данилов
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии