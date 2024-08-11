Мустаева Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустаева Мария Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1895

Муж: Мустаев Николай Данилов

деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
27.02.1898 ст.

Дочь: (Мустаева) Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Мустаев Николай Данилов

деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
21.11.1905 ст.

Сын: Мустаев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Мустаев Николай Данилов

деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
28.06.1907 ст.

Дочь: (Мустаева) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Мустаев Николай Данилов

деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
14.09.1909 ст.

Дочь: (Мустаева) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Мустаев Николай Данилов

деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
21.12.1912 ст.

Сын: Мустаев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Мустаев Николай Данилов

деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии

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