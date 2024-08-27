Мустаев Данил (Даниил) Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустаев Данил (Даниил) Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мустаев Сергей

Мать: не указана

деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мустаева Агафья (Агапия) Иванова

Рождение ребёнка
15.11.1867 ст.

Сын: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов

Мать ребёнка: Мустаева Агафья (Агапия) Иванова

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
12.03.1869 ст.

Дочь: (Мустаева) Хариесса Данилова

Мать ребёнка: Мустаева Агафья (Агапия) Иванова

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
11.06.1870 ст.

Сын: Мустаев Елисей Данилов

Мать ребёнка: Мустаева Агафья (Агапия) Иванова

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
12.08.1871 ст.

Дочь: (Мустаева) Васса Данилова

Мать ребёнка: Мустаева Агафья (Агапия) Иванова

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
д.Соколки Чистопольского уезда Казанской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1872 ст.

Сын: Мустаев Иван Данилов

Мать ребёнка: Мустаева Агафья (Агапия) Иванова

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
28.06.1874 ст.

Сын: Мустаев Петр Данилов

Мать ребёнка: Мустаева Агафья (Агапия) Иванова

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
05.12.1875 ст.

Сын: Мустаев Николай Данилов

Мать ребёнка: Мустаева Агафья (Агапия) Иванова

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
Деревни Соколки крестьянин Даниил Сергеев и законная жена его Агапия Иванова
Рождение ребёнка
1879 ст.

Сын: Мустаев Семен Данилов

Мать ребёнка: Мустаева Агафья (Агапия) Иванова

деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно

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