Мустаев Данил (Даниил) Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Мустаев Сергей
Мать: не указана
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1867 ст.
Сын: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов
Мать ребёнка: Мустаева Агафья (Агапия) Иванова
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
12.03.1869 ст.
Дочь: (Мустаева) Хариесса Данилова
Мать ребёнка: Мустаева Агафья (Агапия) Иванова
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
11.06.1870 ст.
Мать ребёнка: Мустаева Агафья (Агапия) Иванова
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
12.08.1871 ст.
Дочь: (Мустаева) Васса Данилова
Мать ребёнка: Мустаева Агафья (Агапия) Иванова
д.Соколки Чистопольского уезда Казанской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1872 ст.
Сын: Мустаев Иван Данилов
Мать ребёнка: Мустаева Агафья (Агапия) Иванова
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
28.06.1874 ст.
Сын: Мустаев Петр Данилов
Мать ребёнка: Мустаева Агафья (Агапия) Иванова
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
05.12.1875 ст.
Мать ребёнка: Мустаева Агафья (Агапия) Иванова
Деревни Соколки крестьянин Даниил Сергеев и законная жена его Агапия Иванова
Рождение ребёнка
1879 ст.
Мать ребёнка: Мустаева Агафья (Агапия) Иванова
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно