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Шишев Абрам Яковлев

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.10.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1820

Отец: Шишев Яков Васильев

Мать: Шишева Василиса Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
28.10.1820
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Економические крестьяне Яков Иванов и Марья Матьвеева | Казанская церковь
Бракосочетание
10.11.1839

Жена: Шишева Ирина Матвеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
по женихь Онаго жь Села удѣльныя крестьяни Матьвѣй Козьминъ Шишовъ, Гаврила Ивановъ Кандаловъ, Павелъ Леоньтьевъ Хвостовъ ; по невѣсте Онаго жь села удѣлныя крестьяни Василий Ефимовъ, Анисимъ Степано... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1841

Дочь: Прасковья Абрамова

Мать ребёнка: Шишева Ирина Матвеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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