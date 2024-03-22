Шишев Абрам Яковлев
Место рождения
Дата рождения22.10.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1820
Отец: Шишев Яков Васильев
Мать: Шишева Василиса Иванова
Крещение
28.10.1820
воспреемники: Економические крестьяне Яков Иванов и Марья Матьвеева | Казанская церковь
Бракосочетание
10.11.1839
Жена: Шишева Ирина Матвеева
по женихь Онаго жь Села удѣльныя крестьяни Матьвѣй Козьминъ Шишовъ, Гаврила Ивановъ Кандаловъ, Павелъ Леоньтьевъ Хвостовъ ; по невѣсте Онаго жь села удѣлныя крестьяни Василий Ефимовъ, Анисимъ Степано... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1841
Дочь: Прасковья Абрамова
Мать ребёнка: Шишева Ирина Матвеева
Смерть
Неизвестно