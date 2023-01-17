Шишева (Маринина) Ирина Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишева (Маринина) Ирина Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1781 г.р.

Мать

Вычислено 1784 г.р.

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Маринин Матвей Осипов

Мать: Маринина Степанида

Бракосочетание
10.11.1839

Муж: Шишев Абрам Яковлев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
по женихь Онаго жь Села удѣльныя крестьяни Матьвѣй Козьминъ Шишовъ, Гаврила Ивановъ Кандаловъ, Павелъ Леоньтьевъ Хвостовъ ; по невѣсте Онаго жь села удѣлныя крестьяни Василий Ефимовъ, Анисимъ Степано... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1841

Дочь: Прасковья Абрамова

Отец ребёнка: Шишев Абрам Яковлев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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