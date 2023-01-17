Шишева (Маринина) Ирина Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Маринин Матвей Осипов
Мать: Маринина Степанида
Бракосочетание
10.11.1839
Муж: Шишев Абрам Яковлев
по женихь Онаго жь Села удѣльныя крестьяни Матьвѣй Козьминъ Шишовъ, Гаврила Ивановъ Кандаловъ, Павелъ Леоньтьевъ Хвостовъ ; по невѣсте Онаго жь села удѣлныя крестьяни Василий Ефимовъ, Анисимъ Степано... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1841
Дочь: Прасковья Абрамова
Отец ребёнка: Шишев Абрам Яковлев
Смерть
Неизвестно