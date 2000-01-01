Маринина Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринина Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Маринин Михаил Матвеев

Отец ребёнка: Маринин Матвей Осипов

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Сын: Маринин Сергей Матвеев

Отец ребёнка: Маринин Матвей Осипов

Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Сын: Маринин Осип Матвеев

Отец ребёнка: Маринин Матвей Осипов

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Шишева Ирина Матвеева

Отец ребёнка: Маринин Матвей Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маринин Матвей Осипов

Смерть
Неизвестно
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