Маринина Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Отец ребёнка: Маринин Матвей Осипов
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Отец ребёнка: Маринин Матвей Осипов
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Сын: Маринин Осип Матвеев
Отец ребёнка: Маринин Матвей Осипов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Шишева Ирина Матвеева
Отец ребёнка: Маринин Матвей Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно