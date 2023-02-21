Шишева Василиса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.1820
Сын: Шишев Абрам Яковлев
Отец ребёнка: Шишев Яков Васильев
Рождение ребёнка
24.12.1822
Дочь: Анисья Яковлева
Отец ребёнка: Шишев Яков Васильев
Рождение ребёнка
24.07.1824
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Шишев Яков Васильев
Рождение ребёнка
?.08.1825
Сын: Шишев Демид Яковлев
Отец ребёнка: Шишев Яков Васильев
Рождение ребёнка
10.01.1829
Сын: Шишев Антон Яковлев
Отец ребёнка: Шишев Яков Васильев
Рождение ребёнка
18.01.1834
Дочь: Ксения Яковлева
Отец ребёнка: Шишев Яков Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишев Яков Васильев
Смерть
Неизвестно