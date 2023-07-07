Пылов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пылов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пылов Мартын

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1911

Сын: Пылов Емельян

Мать ребёнка: Пылов Степанида

Рождение ребёнка
1916

Сын: Пылов Иоанн

Мать ребёнка: Пылов Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пылов Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Пылов Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пылов Евлампий

Мать ребёнка: Пылов Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пылов Николай

Мать ребёнка: Пылов Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пылов Степанида

Смерть
Неизвестно
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