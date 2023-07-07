Пылов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пылов Мартын
Рождение ребёнка
20.09.1911
Сын: Пылов Емельян
Мать ребёнка: Пылов Степанида
Рождение ребёнка
1916
Сын: Пылов Иоанн
Мать ребёнка: Пылов Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пылов Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Пылов Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пылов Евлампий
Мать ребёнка: Пылов Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пылов Николай
Мать ребёнка: Пылов Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пылов Степанида
Смерть
Неизвестно