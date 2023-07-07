Пылов Иоанн — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пылов Иоанн

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Пылов Павел

Мать: Пылов Степанида

Смерть
1938
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