Пылов Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пылов Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1911

Сын: Пылов Емельян

Отец ребёнка: Пылов Павел

Рождение ребёнка
1916

Сын: Пылов Иоанн

Отец ребёнка: Пылов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Пылов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пылов Евлампий

Отец ребёнка: Пылов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пылов Николай

Отец ребёнка: Пылов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пылов Павел

Смерть
1916
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