Пылов Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.09.1911
Сын: Пылов Емельян
Отец ребёнка: Пылов Павел
Рождение ребёнка
1916
Сын: Пылов Иоанн
Отец ребёнка: Пылов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Пылов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пылов Евлампий
Отец ребёнка: Пылов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пылов Николай
Отец ребёнка: Пылов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пылов Павел
Смерть
1916