Пылов Емельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пылов Емельян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1911

Дата смерти

16.06.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1911

Отец: Пылов Павел

Мать: Пылов Степанида

Бракосочетание
29.?.1937

Жена: Пылова Наталья

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.12.1943

Дочь: Геда Валентина

Мать ребёнка: Пылова Наталья

Рождение ребёнка
05.04.1952

Сын: Пылов Владимир

Мать ребёнка: Пылова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Пылова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Пылова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Пылова Наталья

Смерть
16.06.1978
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