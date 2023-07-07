Пылов Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1911
Дата смерти16.06.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1911
Отец: Пылов Павел
Мать: Пылов Степанида
Бракосочетание
29.?.1937
Жена: Пылова Наталья
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.12.1943
Дочь: Геда Валентина
Мать ребёнка: Пылова Наталья
Рождение ребёнка
05.04.1952
Сын: Пылов Владимир
Мать ребёнка: Пылова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Пылова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Пылова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Пылова Наталья
Смерть
16.06.1978