Дмитирева (Гаврилова) Татьяна
Место рожденияс. Захаркино Самарской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаврилов Петр
Мать: ?
с. Захаркино Самарской области
Рождение ребёнка
21.07.1924
Дочь: Дмитриева Мария
Отец ребёнка: Дмитриев Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитриев Семен
Смерть
Неизвестно
Екатеринбург
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург