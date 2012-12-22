Дмитирева (Гаврилова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитирева (Гаврилова) Татьяна

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Место рождения

с. Захаркино Самарской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаврилов Петр

Мать: ?

с. Захаркино Самарской области
Рождение ребёнка
21.07.1924

Дочь: Дмитриева Мария

Отец ребёнка: Дмитриев Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Семен

Смерть
Неизвестно
Екатеринбург
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург
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