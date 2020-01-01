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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти36
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Федор
Отец ребёнка: Гаврилов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Гаврилов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Николай
Отец ребёнка: Гаврилов Петр
с. Захаркино Самарской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Гаврилов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Гаврилов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаина
Отец ребёнка: Гаврилов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитирева Татьяна
Отец ребёнка: Гаврилов Петр
с. Захаркино Самарской области
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврилов Петр
Смерть
36