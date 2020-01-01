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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

36

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Федор

Отец ребёнка: Гаврилов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Гаврилов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Николай

Отец ребёнка: Гаврилов Петр

с. Захаркино Самарской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Гаврилов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Гаврилов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина

Отец ребёнка: Гаврилов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитирева Татьяна

Отец ребёнка: Гаврилов Петр

с. Захаркино Самарской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Петр

Смерть
36
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