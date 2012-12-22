Дмитриев Семен
Место рожденияс. Захаркино Самарской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитриев Анисим
Мать: Дмитриева Татьяна
с. Захаркино Самарской области
Рождение ребёнка
21.07.1924
Дочь: Дмитриева Мария
Мать ребёнка: Дмитирева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дмитирева Татьяна
Смерть
1958
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург