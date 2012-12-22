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Дмитриев Семен

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Место рождения

с. Захаркино Самарской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитриев Анисим

Мать: Дмитриева Татьяна

с. Захаркино Самарской области
Рождение ребёнка
21.07.1924

Дочь: Дмитриева Мария

Мать ребёнка: Дмитирева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитирева Татьяна

Смерть
1958
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург
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