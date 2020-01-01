Гаврилов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврилов Петр

Гаврилов Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Федор

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Николай

Мать ребёнка: ?

с. Захаркино Самарской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитирева Татьяна

Мать ребёнка: ?

с. Захаркино Самарской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
с. Захаркино Самарской области
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