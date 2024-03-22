Денисова (Антипина) Анастасія
Место рождения
Дата рождения28.02.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1897
Отец: Антипинъ Иванъ
Мать: Антипина Марія
Бракосочетание
29.06.1913
Муж: Денисовъ Николай
Рождение ребёнка
04.08.1914
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Денисовъ Николай
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денисовъ Николай