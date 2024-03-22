Денисова (Антипина) Анастасія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Антипина) Анастасія

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.02.1897

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

1894 г.р.

Дети

1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1897

Отец: Антипинъ Иванъ

Мать: Антипина Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.06.1913

Муж: Денисовъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1914

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Денисовъ Николай

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисовъ Николай

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