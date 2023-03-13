Антипина (Денисова) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Денисова) Марія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Денисовъ Иванъ

Мать: Денисова Марѳа

Бракосочетание
08.07.1892

Муж: Антипинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1893

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ

хуторъ Петропавлоский, Покровской волости
Рождение ребёнка
?.01.1896

Сын: Антипинъ Дмитрій

Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ

Рождение ребёнка
28.02.1897

Дочь: Денисова Анастасія

Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1899

Сын: Антипинъ Иванъ

Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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