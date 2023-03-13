Антипина (Денисова) Марія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Денисовъ Иванъ
Мать: Денисова Марѳа
Бракосочетание
08.07.1892
Муж: Антипинъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.05.1893
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ
хуторъ Петропавлоский, Покровской волости
Рождение ребёнка
?.01.1896
Сын: Антипинъ Дмитрій
Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.02.1897
Дочь: Денисова Анастасія
Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.08.1899
Сын: Антипинъ Иванъ
Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан