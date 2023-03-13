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Денисовъ Николай

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.05.1894

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1871 г.р.

Жена

1897 г.р.

Дети

1914 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1894

Отец: Денисовъ Михаилъ

Мать: Денисова Гликерия Аввакумова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.06.1913

Жена: Денисова (Антипина) Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1914

Дочь: (Денисова) Евдокія

Мать ребёнка: Денисова (Антипина) Анастасія

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова (Антипина) Анастасія

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