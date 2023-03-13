Денисовъ Николай
Место рождения
Дата рождения01.05.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1894
Отец: Денисовъ Михаилъ
Бракосочетание
29.06.1913
Рождение ребёнка
04.08.1914
Дочь: (Денисова) Евдокія
Мать ребёнка: Денисова (Антипина) Анастасія
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Денисова (Антипина) Анастасія