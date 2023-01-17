Лямина (Бибик) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лямина (Бибик) Валентина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лямин Дмитрий Васильевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лямин Дмитрий Васильевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лямин Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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