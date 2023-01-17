Лямина (Бибик) Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лямин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
08.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лямин Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно