Бибик (Приходько) Евдокия Степановна 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бибик (Приходько) Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Приходько Степан Афанасьевич

Мать: Приходько Липестина

Рождение ребёнка
18.02.1930

Дочь: Лямина (Бибик) Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Бибик Алексей Иванович

Рождение ребёнка
07.02.1938

Дочь: Ададимова (Бибик) Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Бибик Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно

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