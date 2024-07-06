Бибик (Приходько) Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Приходько Степан Афанасьевич
Мать: Приходько Липестина
Рождение ребёнка
18.02.1930
Дочь: Лямина (Бибик) Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Бибик Алексей Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1938
Дочь: Ададимова (Бибик) Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Бибик Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно