Лямин Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лямин Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1926

Отец: Лямин Василий Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лямина Валентина Алексеевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.02.1954

Сын: Лямин Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Лямина Валентина Алексеевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лямина Валентина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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