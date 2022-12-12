Лямин Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1926
Отец: Лямин Василий Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лямина Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
08.02.1954
Мать ребёнка: Лямина Валентина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно